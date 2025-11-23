Défilé de tracteurs illuminés pour Noël MFR de Bourgougnague Bourgougnague

Défilé de tracteurs illuminés pour Noël

MFR de Bourgougnague 600 route d’Eymet Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Pour sa 5ᵉ édition, la MFR de Bourgougnague vous propose le défilé de tracteurs illuminés. Si vous aimez les belles mécaniques et l’esprit de Noël, cette manifestation est faite pour vous ! Venez découvrir une collection d’engins spécialement décorés pour l’occasion avant le grand défilé vers Lauzun. Programme plus détaillé à venir. L’inscription est obligatoire pour les tracteurs participants. Restauration sur place. .

MFR de Bourgougnague 600 route d’Eymet Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 12 07

English : Défilé de tracteurs illuminés pour Noël

For its 4th edition, the MFR de Bourgougnague offers you the illuminated tractor parade. Come and discover a collection of tractors specially decorated for the occasion, before the big parade. Registration required for participating tractors. Catering on site.

German : Défilé de tracteurs illuminés pour Noël

Zum vierten Mal veranstaltet die MFR Bourgougnague eine Parade mit beleuchteten Traktoren. Entdecken Sie eine Sammlung von speziell für diesen Anlass dekorierten Traktoren, bevor die große Parade beginnt. Anmeldung für die teilnehmenden Traktoren erforderlich. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Per la sua quinta edizione, la MFR di Bourgougnague organizza una sfilata di trattori illuminati. Venite a scoprire una collezione di trattori appositamente decorati per l’occasione prima della grande sfilata. Iscrizione obbligatoria per i trattori partecipanti. Ristorazione in loco.

Espanol : Défilé de tracteurs illuminés pour Noël

En su 4ª edición, el MFR de Bourgougnague organiza un desfile de tractores iluminados. Venga a descubrir una colección de tractores especialmente decorados para la ocasión antes del gran desfile. Inscripción obligatoria para los tractores participantes. Catering in situ.

