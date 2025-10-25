Défilé de tracteurs illuminés pour Noël MFR de Bourgougnague Bourgougnague
jeudi 17 décembre 2026 · MFR de Bourgougnague · Bourgougnague
Informations pratiques
Bourgougnague
Défilé de tracteurs illuminés pour Noël
MFR de Bourgougnague 600 route d’Eymet Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 18:00:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Pour sa 6ᵉ édition, la MFR de Bourgougnague vous propose le défilé de tracteurs illuminés. Venez découvrir une collection d’engins spécialement décorés pour l’occasion avant le grand défilé. Inscription obligatoire pour les tracteurs participants. Restauration sur place.
Pour sa 6ᵉ édition, la MFR de Bourgougnague vous propose le défilé de tracteurs illuminés. Si vous aimez les belles mécaniques et l’esprit de Noël, cette manifestation est faite pour vous ! Venez découvrir une collection d’engins spécialement décorés pour l’occasion avant le grand défilé vers Lauzun. Programme plus détaillé à venir. L’inscription est obligatoire pour les tracteurs participants. Restauration sur place. .
MFR de Bourgougnague 600 route d’Eymet Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 12 07
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English : Défilé de tracteurs illuminés pour Noël
For its 4th edition, the MFR de Bourgougnague offers you the illuminated tractor parade. Come and discover a collection of tractors specially decorated for the occasion, before the big parade. Registration required for participating tractors. Catering on site.
L’événement Défilé de tracteurs illuminés pour Noël Bourgougnague a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun
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