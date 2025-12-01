Défilé de tracteurs lumineux

Salle polyvalente Elliant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 19:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Organisé par le comité des jeunes agriculteurs. .

Salle polyvalente Elliant 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

English :

L’événement Défilé de tracteurs lumineux Elliant a été mis à jour le 2025-12-03 par OTC CCA