Défilé de tracteurs lumineux Pont-l’Évêque
Défilé de tracteurs lumineux Pont-l’Évêque samedi 13 décembre 2025.
Défilé de tracteurs lumineux
Centre-ville Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
À l’occasion du marché de Noël, le samedi 13 décembre, les jeunes agriculteurs de Pont-l’Évêque défileront en début de soirée dans Pont-l’Évêque avec ses tracteurs illuminés, un joli spectacle en couleur pour petits et grands.
Départ à 17h30
Parcours
► Route de Beaumont
► Rue de Vaucelles
► Rue Saint-Michel
► Place Jean Bureau
► Rue Hamelin
► Rue Launay
► Place Saint-Melaine
► Rue Launay
► Rue Hamelin
► Place Jean Bureau
► Avenue de Verdun
► Place du Maréchal Foch Arrivée 18h
Stationnement des tracteurs place du Maréchal Foch à 18h après le défilé. .
Centre-ville Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
English : Défilé de tracteurs lumineux
For the Christmas market on Saturday December 13, the young farmers of Pont-l’Évêque will parade through Pont-l’Évêque in the early evening with their illuminated tractors, a colorful spectacle for young and old alike.
