Défilé de tracteurs lumineux

Centre-ville Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

À l’occasion du marché de Noël, le samedi 13 décembre, les jeunes agriculteurs de Pont-l’Évêque défileront en début de soirée dans Pont-l’Évêque avec ses tracteurs illuminés, un joli spectacle en couleur pour petits et grands.

Départ à 17h30

Parcours

► Route de Beaumont

► Rue de Vaucelles

► Rue Saint-Michel

► Place Jean Bureau

► Rue Hamelin

► Rue Launay

► Place Saint-Melaine

► Rue Launay

► Rue Hamelin

► Place Jean Bureau

► Avenue de Verdun

► Place du Maréchal Foch Arrivée 18h

Stationnement des tracteurs place du Maréchal Foch à 18h après le défilé. .

English : Défilé de tracteurs lumineux

For the Christmas market on Saturday December 13, the young farmers of Pont-l’Évêque will parade through Pont-l’Évêque in the early evening with their illuminated tractors, a colorful spectacle for young and old alike.

L’événement Défilé de tracteurs lumineux Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Terre d’Auge Tourisme