Défilé déguisé d’Halloween Noves vendredi 31 octobre 2025.
Défilé déguisé d’Halloween
Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 10h. Place de la Mairie Noves Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Défilé déguisé d’Halloween
Défilé déguisé d’Halloween à travers la ville de Noves
Une collation offerte à toutes les personnes déguisées. .
Place de la Mairie Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 12 47 villargelle@noves.fr
English :
Halloween costume parade
German :
Halloween-Kostümparade
Italiano :
Sfilata di Halloween in maschera
Espanol :
Desfile de disfraces de Halloween
