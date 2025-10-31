Défilé déguisé d’Halloween Noves

Défilé déguisé d’Halloween Noves vendredi 31 octobre 2025.

Défilé déguisé d’Halloween

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 10h. Place de la Mairie Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Défilé déguisé d’Halloween

Défilé déguisé d’Halloween à travers la ville de Noves



Une collation offerte à toutes les personnes déguisées. .

Place de la Mairie Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 12 47 villargelle@noves.fr

English :

Halloween costume parade

German :

Halloween-Kostümparade

Italiano :

Sfilata di Halloween in maschera

Espanol :

Desfile de disfraces de Halloween

L’événement Défilé déguisé d’Halloween Noves a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence