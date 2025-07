Défilé d’élégance automobile à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Le cadre majestueux du château de Lacapelle-Marival accueille un rassemblement d’automobiles anciennes. Ce moment de passion et de convivialité invite le public à découvrir des véhicules de collection mis en valeur dans une ambiance musicale. L’événement met en lumière l’élégance et le patrimoine automobile au cœur d’un site historique exceptionnel.

Le samedi 23 août 2025 de 10h30 à 18h

– 10h30 Arrivée des premières automobiles

– 15h00 Défilé d’élégance en musique

– 17h00 Remise des prix au château

(inscription avant le 10/08/2025) .

Château de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie contact.francetourismauto@gmail.com

English :

The majestic setting of the Château de Lacapelle-Marival hosts a gathering of classic cars. It’s a moment of passion and conviviality, inviting the public to discover classic vehicles in a musical setting. The event highlights the elegance and heritage of automobiles in the heart of an exceptional historic site.

German :

In der majestätischen Umgebung des Schlosses von Lacapelle-Marival findet ein Treffen von Oldtimern statt. Dieser Moment der Leidenschaft und Geselligkeit lädt das Publikum ein, Sammlerfahrzeuge zu entdecken, die in einem musikalischen Ambiente zur Geltung kommen. Die Veranstaltung beleuchtet die Eleganz und das automobile Erbe inmitten einer außergewöhnlichen historischen Stätte.

Italiano :

La maestosa cornice del Castello di Lacapelle-Marival fa da sfondo a un raduno di auto d’epoca. Questo evento appassionato e conviviale invita il pubblico a scoprire i veicoli d’epoca in un contesto musicale. L’evento mette in risalto l’eleganza e il patrimonio automobilistico nel cuore di un sito storico eccezionale.

Espanol :

El majestuoso marco del Château de Lacapelle-Marival es el escenario de una reunión de coches clásicos. Este evento apasionante y cordial invita al público a descubrir vehículos clásicos en un marco musical. El evento pone de relieve la elegancia y el patrimonio del automóvil en el corazón de un lugar histórico excepcional.

