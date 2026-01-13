Défilé des Classes Pontarlier
Défilé des Classes Pontarlier dimanche 12 avril 2026.
Défilé des Classes
Centre-Ville Pontarlier Doubs
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
La tradition du Défilé des classes se poursuit, rendez-vous Place Saint-Pierre. Ensuite, le défilé passera par la rue de la République pour enfin se diriger vers le cimetière Saint-Roch. Cette année, nous célébrerons les classes en 6 ! .
Centre-Ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Défilé des Classes
