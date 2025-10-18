Défilé des confréries, messe solennelle et intronisations Chalon-sur-Saône

Centre Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-18 15:30:00

2025-10-18

Le maire de Chalon-sur-Saône, les Sociétés de Secours Mutuel et les Confréries vineuses de la Côte chalonnaise défileront en portant haut leurs couleurs. Depuis la Maison des Vins, ils rejoindront l’Hôtel de ville puis les rues piétonnes avant de se retrouver place Saint-Vincent. Accompagnées par la fanfare d’Ouroux-sur-Saône, les confréries offriront au public une déambulation typique et festive. .

Centre Ville Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 65 pilar.majan-castellanos@chalonsursaone.fr

