Défilé des gras Triskell Pont-l’Abbé

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez déguisez lors de la fête des gras organisé par le Comité d’Animation de Pont-l’Abbé.
15H départ du défilé depuis les Halles avec fanfares
16H le Pen Pilahouer s’enflammera derrière le Triskell
16h30 spectacle gratuit
Goûter offert aux enfants déguisés. .
Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62
