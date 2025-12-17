Défilé des gras Triskell Pont-l’Abbé

Défilé des gras

Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Venez déguisez lors de la fête des gras organisé par le Comité d’Animation de Pont-l’Abbé.

15H départ du défilé depuis les Halles avec fanfares

16H le Pen Pilahouer s’enflammera derrière le Triskell

16h30 spectacle gratuit

Goûter offert aux enfants déguisés. .

