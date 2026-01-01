Défilé des Rois Mages La Ciotat

Défilé des Rois Mages

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 15h. Haut de la rue des Poilus La Ciotat Bouches-du-Rhône

Ne manquez pas cet événement unique pour réveiller la magie des Rois Mages en famille dans le cœur historique de La Ciotat !

Le cortège partira du haut de la rue des Poilus, tous les santons suivront Gaspard, Melchior et Balthazar dans une ambiance chaleureuse et conviviale, une fête traditionnelle et familiale.



Plusieurs arrêts sont prévus dans la vieille ville pour partager ensemble chants de Noël, danses et saynètes au son des tambourins et galoubets.



Le cortège se terminera dans l’église Notre Dame de l’Assomption pour reconstituer la crèche. Venez nombreux découvrir cette crèche pour replonger dans vos souvenirs d’enfants.



Cet évènement est organisé par l’Escolo de la Ribo en partenariat avec Li Camin de Prouvènço et ses ânes, chèvres et boucs, Li Calignaire de Prouvènço et le Comité des Fêtes de La Ciotat. .

Haut de la rue des Poilus La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 35 19 47 escolo13600@gmail.com

English :

Don’t miss this unique event to rekindle the magic of the Three Kings with your family in the historic centre of La Ciotat!

