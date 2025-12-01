Défilé des tracteurs lumineux Rue du 6-Juin Flers

Défilé des tracteurs lumineux Rue du 6-Juin Flers vendredi 19 décembre 2025.

Défilé des tracteurs lumineux

Rue du 6-Juin Centre-ville de Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Les jeunes agriculteurs de l’Orne viennent illuminer la ville à partir de la rue de Paris dès 18h30.

Après un défilé dans les rues de Flers, ils vous rencontreront au parking du château pour un moment convivial autour de vin chaud et crêpes. .

Rue du 6-Juin Centre-ville de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 31 48 39 jeunes-agriculteurs-61@wanadoo.fr

English : Défilé des tracteurs lumineux

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Défilé des tracteurs lumineux Flers a été mis à jour le 2025-09-16 par Flers agglo