Défilé d’Halloween Place de la Mairie Ainay-le-Château

Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Samedi 25 octobre 2025, RDV à 15h00 à la Maison des Chaumes (Place du Champ de Foire) pour le défilé d’Halloween. Un prix du meilleur maquillage et du meilleur déguisement sera remis et une crêpe offerte à tous les enfants déguisés !
Place de la Mairie Mairie Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05 mairie.ainay@orange.fr
English :
Saturday, October 25, 2025, meet at 3pm at the Maison des Chaumes (Place du Champ de Foire) for the Halloween parade. A prize will be awarded for the best make-up and best disguise, and a crêpe will be offered to all children in costume!
German :
Samstag, 25. Oktober 2025, Treffpunkt um 15.00 Uhr am Maison des Chaumes (Place du Champ de Foire) für die Halloween-Parade. Es wird ein Preis für das beste Make-up und die beste Verkleidung verliehen und alle verkleideten Kinder erhalten einen Crêpe!
Italiano :
Sabato 25 ottobre 2025, appuntamento alle 15.00 alla Maison des Chaumes (Place du Champ de Foire) per la sfilata di Halloween. Verranno premiati il miglior face painting e il miglior costume in maschera, e verrà offerta una crêpe a tutti i bambini mascherati!
Espanol :
El sábado 25 de octubre de 2025, nos reuniremos a las 15.00 h en la Maison des Chaumes (Place du Champ de Foire) para asistir al desfile de Halloween. Se premiará la mejor pintura de cara y el mejor disfraz, ¡y se ofrecerá una crêpe a todos los niños disfrazados!
