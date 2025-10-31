Défilé d’Halloween Boucq Lavoir de Boucq Boucq

Défilé d’Halloween Boucq Lavoir de Boucq Boucq vendredi 31 octobre 2025.

Défilé d’Halloween Boucq

Lavoir de Boucq 4 rue de l’aiguayoir Boucq Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Petits et grands, sortez vos déguisements pour le traditionnel défilé d’Halloween dans les rues de Boucq.

Départ au lavoir. Arrivée à la Maison pour Tous pour répartir la récolte de bonbons et partager la potion de l’amitié.

Pour les moins téméraires qui n’oseront pas sortir de chez eux, pensez à prévoir des bonbons (en emballage individuel pour raison d’hygiène) pour éviter de subir les sorts des petits monstres.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant et après le défilé.Tout public

Lavoir de Boucq 4 rue de l’aiguayoir Boucq 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 31 42 10 23 familleruraleboucq@outlook.fr

English :

Young and old, get out your costumes for the traditional Halloween parade through the streets of Boucq.

Departure from the washhouse. Arrive at the Maison pour Tous to divide up the candy harvest and share the friendship potion.

For the less daring who don’t dare to leave their homes, remember to bring candy (individually wrapped for hygiene reasons) to avoid suffering the spells of the little monsters.

Children remain the responsibility of their parents during and after the parade.

German :

Ob Groß oder Klein, holen Sie Ihre Verkleidungen für den traditionellen Halloween-Umzug durch die Straßen von Boucq heraus.

Start ist am Waschhaus. Ankunft am Maison pour Tous, um die gesammelten Süßigkeiten zu verteilen und den Freundschaftstrank zu teilen.

Für die weniger Mutigen, die sich nicht aus dem Haus trauen, denken Sie an Süßigkeiten (aus hygienischen Gründen einzeln verpackt), damit Sie nicht von den kleinen Monstern heimgesucht werden.

Die Kinder bleiben während und nach dem Umzug unter der Verantwortung der Eltern.

Italiano :

Grandi e piccini, tirate fuori i vostri costumi per la tradizionale sfilata di Halloween per le strade di Boucq.

Partenza dal lavatoio. Arrivo alla Maison pour Tous per dividere la collezione di caramelle e condividere la pozione dell’amicizia.

Per i meno avventurosi che non osano uscire di casa, ricordate di portare con voi i dolci (incartati singolarmente per motivi igienici) per evitare di subire gli incantesimi dei mostriciattoli.

I bambini restano sotto la responsabilità dei genitori durante e dopo la sfilata.

Espanol :

Pequeños y mayores, sacad vuestros disfraces para el tradicional desfile de Halloween por las calles de Boucq.

Salida desde el lavadero. Llegada a la Maison pour Tous para repartir la colección de caramelos y compartir la poción de la amistad.

Para los menos aventureros que no se atreven a salir de casa, recuerden llevar caramelos (envueltos individualmente por razones de higiene) para evitar sufrir los hechizos de los pequeños monstruos.

Los niños siguen siendo responsabilidad de sus padres durante y después del desfile.

L’événement Défilé d’Halloween Boucq Boucq a été mis à jour le 2025-10-21 par MT TERRES TOULOISES