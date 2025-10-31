Défilé d’Halloween Place Bruno Coquatrix Cabourg

Défilé d’Halloween Place Bruno Coquatrix Cabourg vendredi 31 octobre 2025.

Défilé d’Halloween

Place Bruno Coquatrix Départ de la mairie et avenue de la Mer Cabourg Calvados

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Parez-vous de vos costumes les plus terrifiants et prenez part au défilé d’Halloween qui aura lieu dans l’avenue de la Mer !

Plus d’informations à venir prochainement. .

Dress up in your scariest costumes and take part in the parade! This year, the Zizanie troupe will accompany the children as they collect the treats offered by shopkeepers.

Ziehen Sie sich Ihre gruseligsten Kostüme an und nehmen Sie an der Halloween-Parade teil, die in der Avenue de la Mer stattfindet!

Vestitevi con i vostri costumi più terrificanti e partecipate alla parata di Halloween lungo l’Avenue de la Mer!

¡Disfrázate con tus disfraces más terroríficos y participa en el desfile de Halloween por la Avenue de la Mer!

