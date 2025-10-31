Défilé d’Halloween Châtillon-Coligny
Défilé d’Halloween Châtillon-Coligny vendredi 31 octobre 2025.
Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Début : 2025-10-31 15:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Défilé d’Halloween à 15h30. Vote du public « Concours du plus beau costume » RDV devant la Mairie de Châtillon .
Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 23 52 26
English :
Halloween parade
German :
Halloween-Parade
Italiano :
Parata di Halloween
Espanol :
Desfile de Halloween
