Défilé d’Halloween Châtillon-Coligny vendredi 31 octobre 2025.

Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 15:30:00
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Défilé d’Halloween à 15h30. Vote du public « Concours du plus beau costume » RDV devant la Mairie de Châtillon   .

Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 23 52 26 

English :

Halloween parade

German :

Halloween-Parade

Italiano :

Parata di Halloween

Espanol :

Desfile de Halloween

L’événement Défilé d’Halloween Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-09-16 par OT GATINAIS SUD