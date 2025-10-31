Défilé d’Halloween de Houlgate Départ de la mairie Houlgate

Défilé d’Halloween de Houlgate Départ de la mairie Houlgate vendredi 31 octobre 2025.

Défilé d’Halloween de Houlgate

Départ de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Mettez votre plus beau costume et prenez place dans la parade d’Halloween organisée par la ville ! Rendez-vous à 17h devant le casino pour un goûter offert par les artisans et commerçants de la ville.

Départ de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Défilé d’Halloween de Houlgate

Put on your best costume and take part in the Halloween parade organized by the town! Meet at 5pm in front of the casino for a snack offered by the town’s craftsmen and merchants.

German : Défilé d’Halloween de Houlgate

Ziehen Sie Ihr schönstes Kostüm an und nehmen Sie Platz in der von der Stadt organisierten Halloween-Parade! Treffpunkt ist um 17 Uhr vor dem Kasino für einen Imbiss, der von den Handwerkern und Geschäftsleuten der Stadt angeboten wird.

Italiano :

Indossate il vostro costume migliore e partecipate alla sfilata di Halloween organizzata dalla città! Ritrovo davanti al casinò alle 17.00 per uno spuntino offerto dagli artigiani e dai negozianti della città.

Espanol :

Ponte tu mejor disfraz y participa en el desfile de Halloween organizado por la ciudad Nos vemos frente al casino a las 17:00 para tomar un tentempié ofrecido por los artesanos y comerciantes de la ciudad.

L’événement Défilé d’Halloween de Houlgate Houlgate a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Normandie Pays d’Auge