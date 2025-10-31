Défilé d’Halloween Ecole publique La Baume-de-Transit

Défilé d’Halloween Ecole publique La Baume-de-Transit vendredi 31 octobre 2025.

Défilé d’Halloween

Ecole publique 1 allée du Moulin La Baume-de-Transit Drôme

Venez défiler dans le village à partir de 17h. Rendez-vous devant l’école pour le départ.

Ecole publique 1 allée du Moulin La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 18 67

English :

Come and parade through the village from 5pm. Meet in front of the school for the start.

German :

Ziehen Sie ab 17 Uhr durch das Dorf. Treffen Sie sich vor der Schule zum Start.

Italiano :

Venite a sfilare per il villaggio a partire dalle 17.00. Ritrovo davanti alla scuola per la partenza.

Espanol :

Ven a desfilar por el pueblo a partir de las 5 de la tarde. Reúnase frente a la escuela para el inicio.

