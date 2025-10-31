Défilé d’Halloween Ecole publique La Baume-de-Transit
Défilé d’Halloween Ecole publique La Baume-de-Transit vendredi 31 octobre 2025.
Défilé d’Halloween
Ecole publique 1 allée du Moulin La Baume-de-Transit Drôme
Venez défiler dans le village à partir de 17h. Rendez-vous devant l’école pour le départ.
English :
Come and parade through the village from 5pm. Meet in front of the school for the start.
German :
Ziehen Sie ab 17 Uhr durch das Dorf. Treffen Sie sich vor der Schule zum Start.
Italiano :
Venite a sfilare per il villaggio a partire dalle 17.00. Ritrovo davanti alla scuola per la partenza.
Espanol :
Ven a desfilar por el pueblo a partir de las 5 de la tarde. Reúnase frente a la escuela para el inicio.
L’événement Défilé d’Halloween La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence