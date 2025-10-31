Défilé d’Halloween La Fère
Défilé d’Halloween La Fère vendredi 31 octobre 2025.
Défilé d’Halloween
La Fère Aisne
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Rassemblement à 14h30 au parking du Collège Marie de Luxembourg pour un départ à 15h. À l’issue du Défilé, un goûter sera offert par la Ville aux enfants de La Fère ou scolarisé à La Fère.
Inscription en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile ou de scolarité. 0 .
La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00
