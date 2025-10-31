Défilé d’Halloween La Fère

Défilé d’Halloween

La Fère Aisne

Gratuit

0

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Rassemblement à 14h30 au parking du Collège Marie de Luxembourg pour un départ à 15h. À l’issue du Défilé, un goûter sera offert par la Ville aux enfants de La Fère ou scolarisé à La Fère.

Inscription en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile ou de scolarité. 0 .

La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00

