Défilé d’Olentzero Place Sainte-Eugénie Biarritz

Défilé d’Olentzero

Rendez-vous pour fêter l’arrivée d’Olentzero avec des chants et danses basques et le traditionnel défilé en compagnie des géants et des Joaldunak, avec dégustation de brochettes de bonbons, chocolat et vin chaud, et distribution de petites lanternes. Le défilé s’élancera de la Place Sainte-Eugénie à 17h30 en musique, en compagnie des sonneurs Kotilun et de géants. Arrivée sur le parvis de la Gare du Midi à 18h30 pour un moment de convivialité proposé par Itsas Argi ikastola et la crèche Ohakoa avec chants et danses basques. .

