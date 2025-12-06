Défilé d’Olentzero en musique et chansons Saint-Jean-Pied-de-Port
Défilé d’Olentzero en musique et chansons Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 20 décembre 2025.
Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Défilé d’ Olentzero en musique et chansons avec la Peña Urkulu et d’autres associations, suivi d’un chocolat chaud puis apéritif offert par la Peña. .
Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 05 09 ucagarazibaigorri@orange.fr
