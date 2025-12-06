Défilé d’Olentzero en musique et chansons Saint-Jean-Pied-de-Port

Défilé d’Olentzero en musique et chansons

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Défilé d’ Olentzero en musique et chansons avec la Peña Urkulu et d’autres associations, suivi d’un chocolat chaud puis apéritif offert par la Peña. .

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 05 09 ucagarazibaigorri@orange.fr

