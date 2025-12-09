Défilé d’Olentzero Saint-Pierre-d’Irube
Défilé d’Olentzero Saint-Pierre-d’Irube samedi 20 décembre 2025.
Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
10h, parking du mur à gauche départ du défilé.
12h, plaza berri arrivée d’Olentzero avec mutxiko, apéro et talo.
Petit déjeuner offert aux enfants. .
