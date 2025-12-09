Défilé d’Olentzero

Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

10h, parking du mur à gauche départ du défilé.

12h, plaza berri arrivée d’Olentzero avec mutxiko, apéro et talo.

Petit déjeuner offert aux enfants. .

Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

English : Défilé d’Olentzero

L’événement Défilé d’Olentzero Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque