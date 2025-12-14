Défilé d’ouverture du championnat national de Majorettes Maison Carrée Nîmes
Défilé d’ouverture du championnat national de Majorettes Maison Carrée Nîmes samedi 4 avril 2026.
Défilé d’ouverture du championnat national de Majorettes
Maison Carrée Avenue Feuchères Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Défilé d’ouverture du Championnat National de Majorettes
.
Maison Carrée Avenue Feuchères Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 88 43 92 70 majorettes.lesarenoises@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening parade of the National Majorettes Championship
L’événement Défilé d’ouverture du championnat national de Majorettes Nîmes a été mis à jour le 2026-03-05 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes