Défilé « Dress Up the Future » Samedi 25 octobre, 18h00, 20h00 Mairie de lille Nord

Gratuit – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T18:00 – 2025-10-25T19:00

Fin : 2025-10-25T20:00 – 2025-10-25T21:00

Dans le cadre de Fiesta, la 7ème édition de lille3000, la créatrice et figure de l’upcycling Maroussia Rebecq organise un grand défilé à l’Hôtel de Ville de Lille, le samedi 25 octobre 2025 à 18h et 20h.

Fondatrice du collectif Andrea Crews en 2002 au Palais de Tokyo, Maroussia Rebecq s’impose comme une figure majeure de la mode avant-gardiste et pionnière de l’upcycling. Son approche singulière mêle créativité artistique, engagement écologique et démarche collective.

Dans le cadre de Fiesta, la 7ᵉ édition de lille3000, elle présente un grand défilé à l’Hôtel de Ville de Lille. Pensé comme une véritable célébration de l’identité locale, ce projet rassemble habitants, associations, créateurs et entreprises de la métropole.

Des ateliers ont été menés avec les élèves de l’Anti_Fashion Project, qui ont imaginé des pièces inspirées de leur vision de Lille.

Les mannequins du défilé, quant à eux, sont issus des castings ouverts à toutes et tous, représentant la diversité des corps et des visages de la métropole.

Côté création, Maroussia a choisi de collaborer exclusivement avec des entreprises locales : Fou de Coudre, La Vie est Belt, Les 3 Tricoteurs, Juin Fait le Lin, Recycle-moi, La Cravate Solidaire, Dagoma, affirmant une démarche à la fois sociale et écologique.

Puisant dans l’héritage textile du Nord, ce défilé raconte une histoire plus vaste : celle d’une mode créative, consciente et solidaire, où passé industriel, pratiques durables contemporaines et joie collective se rencontrent.

Mairie de lille Place Augustin Laurent, Lille Lille 59033 Lille Nord Hauts-de-France

© Maroussia Rebecq