Informations pratiques

La Séauve-sur-Semène

Défilé du 14 juillet

Mairie La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Défilé du 14 juillet organisé par les pompiers. Départ de la mairie.

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Mairie La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80 mairie.seauve@orange.fr

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English :

July 14th parade organized by the fire department. Departure from the town hall.

L’événement Défilé du 14 juillet La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Loire Semène