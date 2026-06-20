AGENDA · La Séauve-sur-Semène
Défilé du 14 juillet La Séauve-sur-Semène
mardi 14 juillet 2026 · La Séauve-sur-Semène
Informations pratiques
La Séauve-sur-Semène
Défilé du 14 juillet
Mairie La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Défilé du 14 juillet organisé par les pompiers. Départ de la mairie.
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Mairie La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80 mairie.seauve@orange.fr
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English :
July 14th parade organized by the fire department. Departure from the town hall.
L’événement Défilé du 14 juillet La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Loire Semène
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