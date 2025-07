DÉFILÉ DU 14 JUILLET Rue Théodore Ozenne Toulouse

Rue Théodore Ozenne Toulouse Haute-Garonne

2025-07-14 11:00:00

2025-07-14 12:15:00

2025-07-14

Le traditionnel défilé militaire est de retour dans les rues de Toulouse !

Comme l’an dernier, le défilé du 14 juillet a lieu rue Ozenne et se termine sur les allées Jules Guesde. L’occasion pour vous de découvrir les troupes (militaires, gendarmes, policiers, pompiers) à pied ou motorisées. .

English :

The traditional military parade returns to the streets of Toulouse!

German :

Die traditionelle Militärparade ist wieder in den Straßen von Toulouse zu sehen!

Italiano :

La tradizionale parata militare torna nelle strade di Tolosa!

Espanol :

El tradicional desfile militar vuelve a las calles de Toulouse

