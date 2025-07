DÉFILÉ DU 14 JUILLET Vialas

DÉFILÉ DU 14 JUILLET Vialas lundi 14 juillet 2025.

DÉFILÉ DU 14 JUILLET

Mairie Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez nombreux à la Fête Nationale de Vialas !

Rejoignez-nous pour le défilé au départ de la Marie.

Venez nombreux à la Fête Nationale de Vialas !

Rejoignez-nous pour le défilé à 11h30 au départ de la Marie. .

Mairie Vialas 48220 Lozère Occitanie lesamisdutrenze@laposte.net

English :

Come one, come all to the Fête Nationale in Vialas!

Join us for the parade starting from La Marie.

German :

Kommen Sie zahlreich zum Nationalfeiertag in Vialas!

Begleiten Sie uns bei der Parade, die von La Marie aus startet.

Italiano :

Venite tutti alla Fête Nationale di Vialas!

Unitevi a noi per la sfilata che parte da La Marie.

Espanol :

Vengan todos a la Fiesta Nacional de Vialas

Acompáñenos en el desfile que saldrá de La Marie.

L’événement DÉFILÉ DU 14 JUILLET Vialas a été mis à jour le 2025-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère