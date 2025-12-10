Défilé du Carnaval Beaulieu-sur-Loire

Défilé du Carnaval

Le 7 mars, l’association Les Crayons de Couleur organise un carnaval festif à Beaulieu-sur-Loire, invitant petits et grands à partager un moment haut en couleurs. Le défilé costumé traversera le cœur du village dans une ambiance joyeuse et conviviale, où chaque déguisement ajoutera à la magie de l’événement. Musique entraînante, animations ludiques et surprises rythmeront cette journée placée sous le signe de la fête. Un rendez-vous parfait pour célébrer l’arrivée du printemps et laisser place à la créativité des participants. L’esprit festif et la bonne humeur seront au cœur de cette célébration, idéale pour réunir familles, enfants et amis dans un cadre chaleureux et animé. .

17 Rue de Châtillon Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 03 84 lescrayonsdecouleurs@gmail.com

On March 8, the association Les Crayons de Couleur invites you to a colorful carnival in Beaulieu-sur-Loire! A costume parade, festive entertainment and a joyful atmosphere for young and old alike. Get out your best disguises and come celebrate spring in good spirits!

