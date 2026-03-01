Défilé du carnaval thème carnaval du monde

Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Défilé du carnaval

Défilé du carnaval . animations. Gratuit ouvert à tous. RDV à 14h sur le parking de la salle des fêtes de Bellegarde. Buvette et vente de confettis .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 03

English :

Carnival parade

L’événement Défilé du carnaval thème carnaval du monde Bellegarde a été mis à jour le 2026-02-15 par OT GATINAIS SUD