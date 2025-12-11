DEFILE DU PERE NOEL

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Le Père Noël arrive en fanfare ! Suivez son défilé joyeux et lumineux à travers la ville musique, surprises, émerveillement et sourires garantis pour tous les âges.

Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Santa Claus arrives with a bang! Follow his light-hearted parade through town: music, surprises, wonder and smiles guaranteed for all ages.

