DEFILE DU PERE NOEL Palau-del-Vidre

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Le Père Noël arrive en fanfare ! Suivez son défilé joyeux et lumineux à travers la ville musique, surprises, émerveillement et sourires garantis pour tous les âges.
Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17
English :
Santa Claus arrives with a bang! Follow his light-hearted parade through town: music, surprises, wonder and smiles guaranteed for all ages.
