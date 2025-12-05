Défilé du Saint-Nicolas à Benfeld

place de la République Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Parade du char de Saint-Nicolas. Friandises et mandarines distribués aux enfants. Photo avec le Saint Nicolas et jongleur de lumière.

Comme chaque année, le St Nicolas défilera dans les rues de Benfeld.

N’hésitez pas à venir voir St Nicolas avec vos enfants.

Lors du défilé, St Nicolas, accompagné de ses lutins, distribuera des bonbons aux enfants sages…. et un peu moins sages.

Bonbons et mandarines distribués aux enfants.

Photo avec le Saint Nicolas, jongleur de lumière, vente de vin chaud, chocolat chaud et mannele. .

place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 mairie@ville-de-benfeld.fr

English :

Parade of the St Nicholas float. Sweets and mandarins distributed to the children. Photo with Saint Nicholas and light juggler.

German :

Parade des Wagens des Heiligen Nikolaus. Süßigkeiten und Mandarinen werden an die Kinder verteilt. Foto mit dem Sankt Nikolaus und Lichtjongleur.

Italiano :

Sfilata del carro di Saint-Nicolas. Distribuzione di dolci e mandarini ai bambini. Foto con San Nicola e il giocoliere delle luci.

Espanol :

Desfile de la carroza de Saint-Nicolas. Reparto de caramelos y mandarinas a los niños. Foto con San Nicolás y el malabarista de la luz.

L’événement Défilé du Saint-Nicolas à Benfeld Benfeld a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du Grand Ried