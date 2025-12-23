Défilé et bal du carnaval des enfants

2 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Participez au défilé du carnaval des enfants avant de prendre part au bal costumé !

Participez au défilé du carnaval des enfants avant de prendre part au bal costumé ! 0 .

2 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 accueil@wissembourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the children’s carnival parade before the fancy dress ball!

L’événement Défilé et bal du carnaval des enfants Wissembourg a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte