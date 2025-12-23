Défilé et bal du carnaval des enfants, Wissembourg

Défilé et bal du carnaval des enfants, Wissembourg mardi 17 février 2026.

2 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-02-17 16:00:00
2026-02-17

Participez au défilé du carnaval des enfants avant de prendre part au bal costumé !
2 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87  accueil@wissembourg.fr

Take part in the children’s carnival parade before the fancy dress ball!

