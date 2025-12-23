Défilé et bal du carnaval des enfants, Wissembourg
Défilé et bal du carnaval des enfants, Wissembourg mardi 17 février 2026.
Défilé et bal du carnaval des enfants
2 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-17 16:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Participez au défilé du carnaval des enfants avant de prendre part au bal costumé !
Participez au défilé du carnaval des enfants avant de prendre part au bal costumé ! 0 .
2 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 accueil@wissembourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the children’s carnival parade before the fancy dress ball!
L’événement Défilé et bal du carnaval des enfants Wissembourg a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte