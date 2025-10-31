Défilé et boom bam party d’Halloween Carentan-les-Marais
Médiathèque Carentan-les-Marais Manche
Début : 2025-10-31 16:00:00
16h défilé costumé dans les rues du centre-ville au départ de la médiathèque.
17h boom bam d’Halloween à la salle des fêtes. .
Médiathèque Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie mairie.contact@carentan.fr
