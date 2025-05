Défilé et présentation de la mode pendant la Résitance et les années 40 – Rue Denis Papin Port-de-Bouc, 6 juin 2025 18:30, Port-de-Bouc.

Bouches-du-Rhône

Défilé et présentation de la mode pendant la Résitance et les années 40 Vendredi 6 juin 2025 de 18h30 à 22h. Rue Denis Papin Cinéma Le Méliès Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06 22:00:00

2025-06-06

8h30 Défilé et présentations de la mode sous l’occupation et des années 40 par Lili Treasure Rétro

Cour du Cinéma Le Méliès

Rue Denis Papin Cinéma Le Méliès

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr

English :

8:30am: Fashion show and presentations of Occupation and 1940s fashion by Lili Treasure Rétro

Courtyard of Cinéma Le Méliès

German :

8:30 Uhr: Modenschau und Präsentationen der Mode unter der Besatzung und der 40er Jahre von Lili Treasure Rétro

Hof des Kinos Le Méliès

Italiano :

8.30: Sfilata di moda e presentazioni sulla moda durante l’occupazione e gli anni ’40 a cura di Lili Treasure Rétro

Cortile del Cinéma Le Méliès

Espanol :

8.30 h: Desfile de moda y presentaciones sobre la moda bajo la Ocupación y los años 40 a cargo de Lili Treasure Rétro

Patio del Cinéma Le Méliès

L’événement Défilé et présentation de la mode pendant la Résitance et les années 40 Port-de-Bouc a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de Port de Bouc