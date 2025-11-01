Défilé Halloween Au petit bistrot Sermizelles

Défilé Halloween Au petit bistrot Sermizelles samedi 1 novembre 2025.

Défilé Halloween

Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-01 17:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Fred du petit bistrot et Sermi’fête en partenariat avec la mairie de Sermizelles vous proposent un défilé Halloween !

11 h Rendez-vous au petit bistrot de Sermizelles

17 h 30 Défilé des enfants dans le village

Au retour du défilé, les enfants pourront assister à une animation offerte par Fred du petit bistrot et Sermi’fête ! .

Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 43 87

