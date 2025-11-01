Défilé Halloween Au petit bistrot Sermizelles
Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles Yonne
Gratuit
17:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Fred du petit bistrot et Sermi’fête en partenariat avec la mairie de Sermizelles vous proposent un défilé Halloween !
11 h Rendez-vous au petit bistrot de Sermizelles
17 h 30 Défilé des enfants dans le village
Au retour du défilé, les enfants pourront assister à une animation offerte par Fred du petit bistrot et Sermi’fête ! .
