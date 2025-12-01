Défilé lampion et cortège Gundershoffen

Défilé lampion et cortège Gundershoffen samedi 13 décembre 2025.

Défilé lampion et cortège

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Samedi 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Défilé aux lampions et cortège lumineux sur le chemin des lumières, ponctué de surprises (spectacle de feu, concert de la musique Saint-Wendelin, chorale des écoles, …).

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

English :

Lantern parade and light procession along the path of lights, punctuated by surprises (fire show, concert by the Saint Wendelin music group, school choir, etc.).

German :

Lampionumzug und Lichterumzug auf dem Lichterweg, gespickt mit Überraschungen (Feuershow, Konzert der Musikkapelle St. Wendelin, Chor der Schulen, …).

Italiano :

Sfilata di lanterne e processione lungo il percorso delle luci, punteggiata da sorprese (spettacolo di fuoco, concerto del gruppo musicale di Saint-Wendelin, coro scolastico, ecc.)

Espanol :

Desfile de farolillos y procesión luminosa a lo largo del camino de las luces, salpicado de sorpresas (espectáculo de fuego, concierto del grupo musical Saint-Wendelin, coro escolar, etc.).

