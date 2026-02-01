Défilé Mardi Gras Eu
Défilé Mardi Gras Eu mardi 24 février 2026.
Défilé Mardi Gras
Place du Champs de Mars Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Défilé en musique avec Pampana
Départ à 14h30 Place du Champs de Mars
Goûter à l’issue du défilé .
Place du Champs de Mars Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Défilé Mardi Gras
L’événement Défilé Mardi Gras Eu a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers