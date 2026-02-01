Défilé Mardi Gras

Place du Champs de Mars Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Défilé en musique avec Pampana

Départ à 14h30 Place du Champs de Mars

Goûter à l’issue du défilé .

Place du Champs de Mars Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défilé Mardi Gras

L’événement Défilé Mardi Gras Eu a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers