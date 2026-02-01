Défilé Mardi Gras Eu

Défilé Mardi Gras Eu mardi 24 février 2026.

Défilé Mardi Gras

Place du Champs de Mars Eu Seine-Maritime

Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24

2026-02-24

Défilé en musique avec Pampana
Départ à 14h30 Place du Champs de Mars
Goûter à l’issue du défilé   .

Place du Champs de Mars Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 

