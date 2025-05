Défilé musical ARTYPIK – Médiathèque Mansle-les-Fontaines, 16 mai 2025 18:00, Mansle-les-Fontaines.

Charente

Défilé musical ARTYPIK Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

2025-05-16 18:00:00

2025-05-16 19:00:00

2025-05-16

Défilé Musical de sculpture de têtes (chapeaux).

le défilé et chapeaux sont inspirés des 5 sens.

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre

Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Musical parade of head sculptures (hats).

the parade and hats are inspired by the 5 senses.

German :

Musicalparade mit Kopfskulpturen (Hüte).

die Parade und Hüte sind von den fünf Sinnen inspiriert.

Italiano :

Sfilata musicale di sculture di teste (cappelli).

la parata e i cappelli sono ispirati ai 5 sensi.

Espanol :

Desfile musical de esculturas de cabezas (sombreros).

el desfile y los sombreros se inspiran en los 5 sentidos.

