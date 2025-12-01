Défilé participatif Après-Ski à Ground Control Ground Control Paris
Défilé participatif Après-Ski à Ground Control Ground Control Paris vendredi 12 décembre 2025.
Apportez votre pull le plus moche et votre combinaison la plus kitch, ou empruntez-en un sur place à The Gros Marché en laissant votre carte d’identité. Pour pimper ta tenue, des accessoires seront disponibles : bonnets, écharpes, guirlandes et lunettes de ski.
Un jury installé dans le public fera une pré-sélection, puis un applaudimètre déterminera les vainqueurs. Chaque participant·e reçoit une boisson offerte et les 3 meilleurs looks repartiront avec des prix : tickets raclette, des bons d’achat à The Gros Marché, et un appareil à raclette individuel !
Première descente, première tenue technique. Le 12 décembre, on ouvre officiellement la saison d’Après-Ski version Ground Control : looks d’altitude, pulls moches assumés, combis gonflées à bloc et esprit de compétition aussi aiguisé qu’un ski de slalom.
Viens bomber le torse sur le catwalk, balancer ta plus belle voix sur du karaoké « montagnes et émotions fortes », puis terminer en glisse freestyle sur un DJ set qui t’emmène direct en station.
Prépare la crème solaire : ça va chauffer sous le bonnet.
Défilé du pull moche et combinaison de ski
20h-20h45
Halle Event
Mettez votre créativité et votre humour sur le devant de la scène ! Les participant·es défileront sur une petite scène et catwalk entre les 4 poteaux.
Comment participer ?
Inscris-toi pour défiler et viens avec ton pull le plus moche ou ta combi la plus audacieuse (et si t’as rien sous la main, on t’en prête un à The Gros Marché — pense juste à ta carte d’identité).
Remise des prix
Chaque participant·e repart avec une boisson offerte.
Les 3 tenues les plus iconiques décrocheront les récompenses finales.
Le vendredi 12 décembre 2025
de 20h00 à 21h00
gratuit
Inscription obligatoire pour venir défiler.
Tout public.
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)
Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)
Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.groundcontrolparis.com/project/soiree-apres-ski/