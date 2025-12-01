Défilé participatif Après-Ski à Ground Control Ground Control Paris

Apportez votre pull le plus moche et votre combinaison la plus kitch, ou empruntez-en un sur place à The Gros Marché en laissant votre carte d’identité. Pour pimper ta tenue, des accessoires seront disponibles : bonnets, écharpes, guirlandes et lunettes de ski.

Un jury installé dans le public fera une pré-sélection, puis un applaudimètre déterminera les vainqueurs. Chaque participant·e reçoit une boisson offerte et les 3 meilleurs looks repartiront avec des prix : tickets raclette, des bons d’achat à The Gros Marché, et un appareil à raclette individuel !

Première descente, première tenue technique. Le 12 décembre, on ouvre officiellement la saison d’Après-Ski version Ground Control : looks d’altitude, pulls moches assumés, combis gonflées à bloc et esprit de compétition aussi aiguisé qu’un ski de slalom.

Viens bomber le torse sur le catwalk, balancer ta plus belle voix sur du karaoké « montagnes et émotions fortes », puis terminer en glisse freestyle sur un DJ set qui t’emmène direct en station.

Prépare la crème solaire : ça va chauffer sous le bonnet.

Défilé du pull moche et combinaison de ski

20h-20h45

Halle Event

Mettez votre créativité et votre humour sur le devant de la scène ! Les participant·es défileront sur une petite scène et catwalk entre les 4 poteaux.

Apportez votre pull le plus moche et votre combinaison la plus kitch, ou empruntez-en un sur place à The Gros Marché en laissant votre carte d’identité.

Pour pimper ta tenue, des accessoires seront disponibles : bonnets, écharpes, guirlandes et lunettes de ski.

Un jury installé dans le public fera une pré-sélection, puis un applaudimètre déterminera les vainqueurs. Chaque participant·e reçoit une boisson offerte et les 3 meilleurs looks repartiront avec des prix : tickets raclette, des bons d’achat à The Gros Marché, et un appareil à raclette individuel !

Comment participer ?

Inscris-toi pour défiler et viens avec ton pull le plus moche ou ta combi la plus audacieuse (et si t’as rien sous la main, on t’en prête un à The Gros Marché — pense juste à ta carte d’identité).

Remise des prix

Chaque participant·e repart avec une boisson offerte.

Les 3 tenues les plus iconiques décrocheront les récompenses finales.

INSCRIPTION AU DÉFILÉ

Mettez votre créativité et votre humour sur le devant de la scène ! Les participant·es défileront sur une petite scène et catwalk entre les 4 poteaux.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit

Inscription obligatoire pour venir défiler.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-12T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T20:00:00+02:00_2025-12-12T21:00:00+02:00

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.groundcontrolparis.com/project/soiree-apres-ski/