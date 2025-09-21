Défilé sous le premier empire Parc de bicêtre Le Kremlin-Bicêtre

Défilé sous le premier empire Dimanche 21 septembre, 10h30 Parc de bicêtre Val-de-Marne

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Plongez dans l’ambiance du Premier Empire avec un grand défilé costumé organisé par l’association Le Hameau du Kremlin.

Le défilé partira de la rue Benoît Malon jusqu’à la rue du Général Leclerc, en longeant l’hôpital. Un concours de costumes (hommes, femmes, enfants) se tiendra ensuite au Parc de Bicêtre, suivi d’un banquet républicain devant le n°68 de la rue du Général Leclerc.

Parc de bicêtre 68 rue du Général Leclerc Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France

Ville du Kremlin-Bicêtre