Défilé Sur les traces de Rollon Salle des fêtes Les Andelys

Défilé Sur les traces de Rollon

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Plongez dans l’histoire normande avec un défilé original qui vous emmène sur les pas de Rollon. Costumes, ambiance médiévale et découverte ludique un après-midi convivial ouvert à tous. .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Défilé Sur les traces de Rollon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Défilé Sur les traces de Rollon Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération