Défilé Sur les traces de Rollon Salle des fêtes Les Andelys
Défilé Sur les traces de Rollon Salle des fêtes Les Andelys mercredi 3 décembre 2025.
Défilé Sur les traces de Rollon
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Plongez dans l’histoire normande avec un défilé original qui vous emmène sur les pas de Rollon. Costumes, ambiance médiévale et découverte ludique un après-midi convivial ouvert à tous. .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
English : Défilé Sur les traces de Rollon
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Défilé Sur les traces de Rollon Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération