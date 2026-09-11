Défilé Tapis rose Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris Moulins
vendredi 23 octobre 2026 · Mercure Moulins Centre - Hôtel de Paris · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Défilé Tapis rose
Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Un défilé pour célébrer la force des femmes. Stands de prévention et tenues de boutiques moulinoises partenaires.
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Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 58
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English :
A parade to celebrate women’s strength. Prevention booths and outfits from partner stores in Moulins.
L’événement Défilé Tapis rose Moulins a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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