Défilé Tapis rose Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris Moulins

Informations pratiques

Moulins

Défilé Tapis rose

Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Un défilé pour célébrer la force des femmes. Stands de prévention et tenues de boutiques moulinoises partenaires.

.

Mercure Moulins Centre – Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A parade to celebrate women’s strength. Prevention booths and outfits from partner stores in Moulins.

L’événement Défilé Tapis rose Moulins a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région