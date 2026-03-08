Défilé traditionnel Féria de Pâques

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 15h40. Dans tous le centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 15:40:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

À l’occasion du lancement de la Féria de Pâques, le traditionnel défilé d’Arlésiennes ouvre les festivités au cœur du centre-ville.

Mené et animé par les Tambourinaires, ce cortège emblématique réunit les participantes de la Capelado dans une ambiance à la fois solennelle, festive et profondément ancrée dans les traditions arlésiennes.

Le défilé s’élance depuis la place de la République, puis traverse la rue Jean Jaurès avant de rejoindre le boulevard des Lices, sur sa partie comprise entre la rue Jean Jaurès et le carrefour de la Croisière. Il poursuit son parcours par la montée Vauban, contourne le rond-point des Arènes, puis accède à la piste des Arènes par le tunnel de l’Arrastre vers 16h. Ce moment fort précède la Capelado, programmée à 16h15, et marque avec élégance et ferveur l’ouverture officielle de la Féria de Pâques. .

Dans tous le centre-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

To kick off the Easter Feria, the traditional parade of Arlésiennes opens the festivities in the heart of the city center.

L’événement Défilé traditionnel Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Arles