Défilé Upcycling et culture queer CPA MARC SANGNIER PARIS

Dans le cadre du festival des Fiertés, la fashion house Classy X Design, vous invite à son défilé « Fight 4 Queers » qui promeut une mode « pirate » et hors des codes capitalistes.

Rejoignez-nous pour un moment unique autour d’un défilé upcycling qui célèbre la créativité durable tout en mettant en lumière la culture queer.

Un mélange audacieux de mode et d’engagement culturel.

Le samedi 22 novembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Gratuit. Inscriptions obligatoires

Public adultes.

CPA MARC SANGNIER 24 AVENUE MARC SANGNIER 75014 Structure située à côté du Théâtre 14PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr