Défil’Frip

Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-28

Rendez-vous au cœur de Saint-Lô, place Général de Gaulle les 21 et 28 mars prochain pour les manifestations de Défil’Frip ! .

Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défil’Frip

L’événement Défil’Frip Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Saint-Lô