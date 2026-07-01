Définition de l’oeuvre comme acte de confiance aux spectateur·ices

Informations pratiques

« L’art vous appartient »

Un arbre au milieu du Lycée Henri Bergson. Un public. Presque rien. Et pourtant, tout va se jouer là, sous vos yeux, dans une expérience éclair et vertigineuse. Avec cette performance politique et poétique, Camille Boitel propose de redéfinir la relation entre l’œuvre et son public. L’histoire tient en un geste simple : faire confiance aux spectateur·ices. Au pied d’un arbre choisi avec soin, c’est le public qui accompagne l’artiste grâce à des fils tendus dans l’arbre. Le spectacle devient collectif et personnel à la fois. Pendant dix minutes, quelque chose bascule : l’art ne se montre plus, il se partage. Une expérience brève et inoubliable, par l’un des artistes de cirque les plus importants de sa génération.

Une performance de cirque de la Compagnie L’immédiat avec Camille Boitel et Sève Bernard

Du mardi 28 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

jeudi

de 20h00 à 20h15

jeudi

de 18h00 à 18h15

mardi, mercredi

de 20h30 à 20h45

mardi, mercredi

de 18h30 à 18h45

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-30T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T18:30:00+02:00_2026-07-28T18:45:00+02:00;2026-07-28T20:30:00+02:00_2026-07-28T20:45:00+02:00;2026-07-29T18:30:00+02:00_2026-07-29T18:45:00+02:00;2026-07-29T20:30:00+02:00_2026-07-29T20:45:00+02:00;2026-07-30T18:00:00+02:00_2026-07-30T18:15:00+02:00;2026-07-30T20:00:00+02:00_2026-07-30T20:15:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/definition-de-l-oeuvre-d-art-comme-acte-de-confiance-aux-spectateur-ices



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