DefInSpace 2025 IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine 10 et 11 octobre sur inscription

DefInSpace 2025 à l’IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

#Spatial | L’#IPSA est très fière d’accueillir le hackathon #DefInSpace2025 organisée par le Commandement de l’Espace !

Cette année, la thématique retenue est « la surveillance vidéo temps réel depuis l’orbite basse. »

50 étudiants de l’école participeront en équipe à cette compétition, ils seront accompagnés par une équipe de 9 coaches et évalué par 7 jurys professionnels !

Rendez-vous les 10 et 11 octobre prochain pour 24h de hack, d’innovation et de travail de groupe sur le campus IPSA Paris !

Agence de l’innovation de défense, DGA – Direction générale de l’armement, Centre d’études stratégiques aérospatiales-CESA, CNES, Armée de l’air et de l’espace, DefInSpace

Les coaches : Farah Yassine, Ali Khalesi, Ali KAJEIOU, Julien Plante, ThiHanh Nguyen, Julien DUBOC, Maxence Fulconis, Robin Prinja, Anica Lekic

Les jurys : Arielle Santé, Boris SEGRET, Ludovica Saccaro, François Ginisty, Tom Semblanet, Hanae Labriji, Francois Saidi

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T18:00:00.000+02:00

https://www.definspace.fr

IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne