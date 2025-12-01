Défis de Noël en famille Isle

Défis de Noël en famille

Place Robert Laucournet Isle Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Cette année, l’association Urban Training Isle vous propose de venir vous amuser en famille autour de 10 grands défis. Pas de compétition, que de la rigolade et des bons moments partagés. Ouvert et adapté à tous, venez d’abord effectuer un petit échauffement collectif. Ensuite, participez aux ateliers basket papillotes, le traineau de Nelson, lancer de pantoufles de lutins, le chocolat chaud express, chamboule les cadeaux et 5 autres ateliers surprises… Venez avec votre plus beau déguisement ou pull de Noël pour rajouter de la bonne humeur. Une collecte solidaire de jouets, jeux, livres pour enfants et peluches sera réalisée par l’Urban Training Isle pendant la manifestation. Pot de l’amitié offert à tous les participants. .

Place Robert Laucournet Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

