Défis de papier : Détourner les livres avec humour et imagination ! Médiathèque Josette Pratte Val-Suran

Défis de papier : Détourner les livres avec humour et imagination ! Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Josette Pratte Jura

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T13:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T13:30:00

Des défis à parcourir sans courir, pour tester votre créativité.

Seul ou en équipe, pour petits et grands.

Au programme : Sleeveface, tranches de poésie, origami, mise en scène d’une couverture,…

Médiathèque Josette Pratte 16 place de la mairie 39320 val suran Val-Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 53 45 http://mediatheques.terredemeraude.fr

Terre d’Émeraude Communauté