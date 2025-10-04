Défis de papier : Détourner les livres avec humour et imagination ! Médiathèque Josette Pratte Val-Suran
Défis de papier : Détourner les livres avec humour et imagination ! Médiathèque Josette Pratte Val-Suran samedi 4 octobre 2025.
Défis de papier : Détourner les livres avec humour et imagination ! Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Josette Pratte Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T13:30:00
Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T13:30:00
Des défis à parcourir sans courir, pour tester votre créativité.
Seul ou en équipe, pour petits et grands.
Au programme : Sleeveface, tranches de poésie, origami, mise en scène d’une couverture,…
Médiathèque Josette Pratte 16 place de la mairie 39320 val suran Val-Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 53 45 http://mediatheques.terredemeraude.fr
Des défis à parcourir sans courir, pour tester votre créativité.
Terre d’Émeraude Communauté