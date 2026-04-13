Défis de rétro-gaming : jouez-la comme en 1990 ! Bibliothèque Triangle Rennes
Défis de rétro-gaming : jouez-la comme en 1990 ! Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 15 avril 2026.
Défis de rétro-gaming : jouez-la comme en 1990 ! Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 15 avril, 15h30
Après-midi jeux vidéos sur NES
Huit joueurs devront relever en même temps de nombreux défis de vitesse parmi une sélection de 13 classiques sur NES (Super Mario Bros., Kirby’s Adventure, Excitebike, The Legend Of Zelda, …).
Familles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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