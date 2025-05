Défis du Dragon Noir – Ahun, 25 mai 2025 14:30, Ahun.

Creuse

Défis du Dragon Noir Plan d’eau municipal Ahun Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 14:30:00

fin : 2025-05-25 16:30:00

Date(s) :

2025-05-25

Venez participer au défis du dragon noir.

Pour l’aider à réaliser une mission de la plus haute importance, le dragon noir recrute !

Découverte du Yoseikan budo sous la forme d’une série d’exercices adaptés. Récompense et goûter offert pour les enfants participants.

Gratuit et ouvert à tous les enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.

En cas de pluie, rendez-vous à la salle de sport verso .

Plan d’eau municipal

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 59 81 12

English : Défis du Dragon Noir

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Défis du Dragon Noir Ahun a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Creuse Sud Ouest